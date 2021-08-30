許瑋甯今年和邱澤共同演出的電影《當男人戀愛時》叫好又叫座，宣傳時，許瑋甯與前男友劉又年的感情成為媒體焦點，直到宣傳後期她坦言兩人「想往婚姻那條路上走，但沒有成功」。沒想到前段感情才畫下句點，又傳出與邱澤兩人「銀幕CP」假戲真做，還被眼尖網友抓到女方上傳男方住處的風景照。近期許瑋甯忙碌於新戲《她和她的她》開拍，對於本刊問及感情細節，依然是非常低調，但對於未來狀況會怎麼樣，她也沒有把話說死。

天氣非常炎熱，工作人員拿小電扇幫許瑋甯散熱。（圖／攝影組）

8月26日下午2點多，許瑋甯現身淡水河邊一處平房進行拍攝工作， 當天的氣溫炎熱難耐，但她卻穿著長袖戲服拍攝，工作人員在休息時立刻拿著遮陽傘為許瑋甯遮擋陽光，並遞來小風扇幫忙散熱，親力親為的她總是接過傘和風扇，看起來是不喜歡勞煩別人的個性。休息時間她邊和工作人員聊天，邊吹著風扇散熱，還有吸薄荷棒之類的。獨處時，也不忘滑滑手機，回應訊息，再有就是對著天空放空一下。

拍戲空檔許瑋甯與工作人員聊天，心情看來不錯。（圖／攝影組）

接近4點時，拍攝工作告一段落，許瑋甯搭乘劇組準備的交通車回到住處，小心翼翼的她站在家門口觀察有無可疑人物。這麼小心翼翼，並不是沒有原因。因前一天中午11點半，許瑋甯一身黑色衣裝加拖鞋出門，同樣搭乘劇組的廂型車一路抵達淡水拍攝現場，除了本刊之外，還有另一家媒體也在場，許瑋甯一下車便發現，賞了一個帶點不悅的眼神。

休息時間許瑋甯時而放空時而滑手機，給自己一點獨處的空間。（圖／攝影組）

4點多，工作結束的她選擇繞路避開媒體，並請計程車停在遠處接應返回市區。到家後，許瑋甯在住處附近等候並找到本刊記者，展現出極好的修養，對記者說：「有什麼想問的就直接問吧！」然而，當本刊提到是否與邱澤在交往時，只換得她「這我不回答」的回應，當本刊提到之前電影很成功、粉絲也覺得兩人很登對，是不是有機會交往時？許瑋甯沒把話說死的回答：「之後的事情還……，現在還沒有.....嗯。」

8月25日許瑋甯曾主動詢問本刊記者想問她什麼，不過對於與邱澤傳出緋聞的問題則不回答。（圖／攝影組）

接著她轉移話題，表示：「謝謝大家關心，希望還是專注在工作上面，不要再跟我了，太多台（媒體車）跟我，每天壓力超大的。」採訪的過程中，恰巧有車子經過許瑋甯，她一邊提醒記者小心，一邊又警戒心很重的問是不是記者的車。最後告訴記者：「如果有什麼事情可以直接問就好啦，大家都很辛苦，謝謝你們啦！」離去前不斷重複了幾句：「謝謝！」

許瑋甯與邱澤在電影《當男人戀愛時》的愛情戲真摯感人。（圖／金盞花大影業提供）

許瑋甯今年3月在宣傳《當男人戀愛時》，被問及與劉又年感情狀況時，突如其來的一句「沒有對象，這樣可以嗎？」讓人不禁揣測2人感情是否生變。一直到今年五月她承認戀情結束，「我們2個都想往婚姻那條路上走，但沒有成功，謝謝大家關心。」她說，「現在是在很和平、理性的狀態，大家都還是朋友」。而她和邱澤主演的電影《當男人戀愛時》在片中不少浪漫、揪心的戀愛橋段，現實生活也傳出兩人越走越近，假戲真做的消息。

今年六月許瑋甯曾PO出一張咖啡拉花照，被眼尖的網友發現背景疑似是邱澤家的窗景。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

6月4日清晨，許瑋甯在IG發了一張有著愛心拉花的咖啡照與粉絲道早安，不少粉絲都說窗景很美問她這是在哪邊，有眼尖的讀者發現這個高處往下看的景色，並非她萬華區的老家或是與劉又年居住的臨沂街豪宅，而是汐止山區附近的景致，對照2018年邱澤也曾PO出家中窗外景色，附近有一樣角度的山景及建築，讓人不禁聯想到許瑋甯這張照片，與邱澤家看來是同個區域拍的。又加上許瑋甯曾經在IG上也PO上了自己的愛心拉花咖啡照，還恰巧與邱澤家中的拉花是一樣的，讓人懷疑彼此的親密關係，粉絲似乎也很期待兩人緋聞有譜。

當時許瑋甯的經紀人解釋她和邱澤是很談得來的朋友，至於照片引起大家的懷疑，她說：「有一個共同的群組，裡面有邱澤，大家討論疫情期間在家都在幹嘛，然後邱澤丟了那張照片，瑋甯覺得很漂亮，她詢問了邱澤可不可使用，後來才po上去的。」此後兩人交往的傳言沒停過。

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