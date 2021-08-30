高市前金區昨（29日）深夜11時許傳出夫妻雙屍案。一對7旬夫婦被發現妻子後腦遭重擊倒臥在住處1樓客廳身亡，丈夫則在4樓頂樓尋短。警方初步調查，這對夫妻死亡不排除「加工」的可能性，據了解，這對夫婦曾分居一段時日，前幾個月才又住在一起，未料竟然發生悲劇。

高雄人倫悲劇。丈夫疑加工殺妻後尋短，兩人曾分居又復合。(中時資料庫)

警方調查這對夫妻2人死亡時間逾2天，林姓妻子（76歲）被人發現倒臥前金區住處1樓臥房內，救護人員趕到時，夫妻倆已氣絕身亡，丈夫莊姓男子（75歲）則在住家4樓身亡。

死者的兒子因連絡不上父母，曾請阿姨前往查看，阿姨表示有看到屋內電燈亮著，冷氣機也還在運轉，但就是無人回應，兒子覺得狀況有異，立刻驅車南下查看。

但事後兒子卻因為沒有父母家鑰匙，因未持有透天厝鑰匙，請隔壁鄰居借道，欲從四樓頂樓繞道過去，未料卻在頂樓看到父親尋短，這時他驚覺有異，立刻報警，經破門後，才發現母親也倒臥在1樓客廳地板上，讓他悲痛欲絕。

警方鑑識人員在凌晨4點多完成鑑識，在林女後腦勺發現有敲擊痕跡。初步研判林女遭莊男殺害後，莊男才到頂樓尋短，不排除這對夫妻死亡有「加工」的可能性，並報請高雄地檢署檢察官相驗釐清。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980