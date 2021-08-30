捷克送台灣的3萬劑莫德納疫苗昨晚抵台，行政院長蘇貞昌發文感謝，並說「最難風雨故人來」。對於蘇貞昌這番話，國民黨新北市議員葉元之直言，這代表蘇也承認，台灣現在疫苗嚴重不足，但是蘇貞昌別忘了，台灣現在的困難，就是你造成的，不要講的那麼像個局外人。

葉元之29日在臉書發文表示，為了要把額度留給本土疫苗，民進黨政府一開始採購國際疫苗，就採取非常保守的態度，總共只採購不到2000萬劑，不夠一半的人民打2劑；當初東洋要進3000萬劑BNT，衛福部長陳時中還說要分擔風險，只願意買200萬劑，導致合約告吹。

回想5月時，日本說要送台灣AZ疫苗，葉元之稱，陳時中說空窗期進來歡迎，但之後再來「我們也不要了」，葉認為，陳當時就是覺得晚一點高端就可以供貨了，所以一副愛要不要的態度。等到5月中，民間企業說要捐BNT疫苗，一開始陳時中酸說「現在事實上就是買不到」，蘇貞昌也酸「疫苗跟口袋的錢不一樣」，兩人都是一副事不關己，坐壁上觀的態度；直到民怨沸騰，行政院才比較積極。

至於本土疫苗，葉元之指出，民進黨就是採取截然不同的態度，異常的主動，在二期實驗都還沒解盲、保護力不明的情況下，就大量訂購，完全不考慮陳時中口中的風險問題，且高端開放施打後，想打的人不多，新北昨天的爽約率還高達2成5，結果是總統蔡英文的民調直直落，民進黨才又覺得國際疫苗很重要，所以捷克送來3萬劑，蘇貞昌才在那邊感謝。葉痛批，「蘇貞昌，你在謝謝捷克的同時，還欠人民一個道歉」。