裴瑞茲第38轟，連續5場比賽擊出全壘打。（MLB臉書）

皇家捕手裴瑞茲（Salvador Perez）的大棒還是不打算停下來，30日他對戰水手擊出1發陽春炮，連續5場開轟，亦是本季第38轟。全聯盟擋在裴瑞茲之前的只剩大谷翔平了，以裴瑞茲現在的速度，要追上大谷並不難。即使裴瑞茲追不上，他已經是美聯史上最會轟的捕手了。水手終場4-3獲勝。

名人堂球星「I-Rod」羅德里格茲（Ivan Rodriguez）保有美聯史上最能轟的全職捕手紀錄，I-Rod在1999年寫下單季35轟、113打點，獲選該屆的美聯MVP。

相較之下，裴瑞茲不是每場都擔任捕手，他有時候會被放到DH指定打擊。不過大聯盟官網統計，裴瑞茲本季75%的場次擔任捕手，以這個標準來說超越了1985年費斯克（Carlton Fisk）的37轟紀錄，說裴瑞茲是最會轟的捕手並不為過。同時裴瑞茲連續5場開轟，追平史文尼（Mike Sweeney）在2002年改寫的皇家隊史紀錄。

大谷翔平今年6月擊出13轟，裴瑞茲8月擊出12轟，可說是不在大谷之下，沒人料到大聯盟最會轟的兩人居然是投手與捕手。

裴瑞茲在2019年接受韌帶重建手術，2020年回歸就繳出0.333的生涯最高打擊率，原本這季打完就會成為自由球員，幸虧皇家開季前以4年8200萬美元（新台幣23億元）與他延長合約，外加1年球團選項，把他綁到2026年球季結束。