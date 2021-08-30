立委洪孟楷。（資料照）

從28日下午開放BNT疫苗意願登記，已經湧入超多人登記，更有近百萬原本單純勾選莫德納者「跳船」，藍委也要求政府加碼採購BNT疫苗。立委洪孟楷昨(29日)晚在臉書列出為何政府應該加碼採購BNT疫苗的3大理由，並稱該是政府作為的時候了。

洪孟楷在臉書指出，過去因為政治意識型態拘泥「標籤」已經被民進黨髮夾彎改口了，而現在政府更應該加碼採購1500萬劑BNT疫苗，因為第一，病毒變化多端，往後可能再有新的變種，打2劑疫苗都不一定足夠，更需要預先準備做好防範；第二，BNT疫苗日前開放登記，踴躍的程度超乎想像，更代表大家對於國際合格認證的疫苗較有信心。

洪孟楷說，第三個理由則是，目前通過總計300多億的疫苗採購預算，真正到貨仍少，民進黨政府最喜歡說各國都搶疫苗，所以拿不到，但他認為，如果沒下訂、永遠都沒機會。他進一步提到，看到許多綠營的民代過去打壓BNT，現在卻極力開放給年輕族群施打，既然標籤已經不是民進黨的心魔了，就請政府趕快加碼採購，防疫不能靠講空話、趕快行動。

對此有網友留言表示，「還有大學生及研究生也要BNT」、「說的很好，很棒」，還有人認為「境管做不好，再多疫苗也沒用」。