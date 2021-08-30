臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

BNT疫苗即將抵台，不少朝野立委同聲呼籲，將大學生納入優先接種名單。指揮中心指揮官陳時中昨日（29）反問：「但是沒有讀大學怎麼辦？」強調大學生施打疫苗確實有好處，但必須嚴謹以對。消息一出引發大批網友不滿，有人諷刺陳，連這種問題都要問記者，那到底誰是指揮官。

針對各界呼籲優先為大學生優先施打BNT，陳時中昨日在指揮中心例行記者會上反問「但是沒有讀大學怎麼辦？」陳進一步指出，那些沒繼續升學就進入社會工作的人，也是台灣生產力重要的一環，「難道他們就沒有機會了嗎？」

陳時中表示，大學生施打疫苗的確有好處，面對年輕人施打疫苗的問題，中央必然謹慎以對，相關計畫必須要想出一個好辦法。此外，BNT疫苗已經定案的是給學生施打，12到17歲的青少年不須登記會直接造冊並在校內接種，至於大學生並非沒有排到，而是目前尚無他適合的疫苗可供施打，其他人要如何施打及相關計畫尚在討論中。

陳時中的回應引發大批網友不滿，臉書相關新聞連結下湧入超過620則留言，紛紛表示：「問記者勒，誰是指揮官啊」、「總歸一句話就是疫苗不夠」、「在被酸之前先發動攻擊，好大的官威呀」、「第二類為何可打兩劑，還有很多人連一劑都沒打，這樣算公平嗎？」「沒讀大學不就上班族，你們心中最軟，什麼都沒有的那塊」。