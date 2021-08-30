36歲女星小禎（胡盈禎），日前遭一名自稱是她閨密的A女指控雙面人，還爆料她婚內出軌、切胃減肥，對此，她不願多解釋，並引用聖經反擊，而她似乎沒受到流言影響，近日帶著女兒到海邊遊玩，辣曬比基尼，迷人身材讓網友都看傻。

小禎近日開心發文「來海邊抓住大家的尾巴…該黑炸炭了吧」，並PO出多張比基尼辣照，只見穿著黃色泳衣的她，躺在沙灘自拍，邪惡視角讓渾圓E奶呼之欲出，鎖骨更是明顯，好身材讓網友都大讚「這身材太迷人了」、「太誇張的魔鬼身材」。

而她也曬出和女兒Emma合照，13歲的她已長得亭亭玉立，和媽媽越來越像，母女合照就像姊妹花一樣，網友也頻誇「女兒好漂亮」。小禎過去曾因多囊性卵巢症候群，導致內分泌失調，身材一度胖到近80公斤，不過後來靠著飲食和運動，成功瘦回模特兒時期的曼妙身材，現體脂肪僅13.5%，上圍從H罩杯縮成E，依舊是相當傲人。

不過日前卻有一名自稱她的閨密A女爆料，指控她形象不一，還指她沒和李進良離婚就偷吃，甚至為女兒監護權設計李進良外遇新聞，還有切胃減肥等，對此，小禎經紀人回應，這都是舊新聞了，沒有什麼好回應，我們這邊真的不想再浪費任何社會資源，之後她也在臉書引用聖經回應，並表示：「一路走來的努力跟拼命…我相信有看到的人就看到了，看不到的人也就慢走不送了，謝謝大家。」