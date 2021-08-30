首批200萬劑輝瑞／BNT疫苗，指揮中心預計保留120萬劑給12至17歲的青少年造冊施打。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，原本他一直糾結兒童、青少年是否真有接種疫苗的必要，但看到許多國家受到Delta變異株肆虐後，使兒童及青少年染疫機率上升，令他瞬間釋懷「若學校發疫苗接種通知書，我會勾選同意」。

謝宗學昨（29）日於個人臉書《Dr. E小兒急診室日誌》指出，過去幾個星期以來，最常被問到的問題是「兒童、青少年想趕快打到新冠疫苗，可以接種高端嗎？接種疫苗安全嗎？」他表示，身邊有醫療背景的朋友比較能接受高端；相反地，沒有醫療背景的朋友對高端比較有疑慮。

謝宗學接著說，若近幾年內沒有出國需求，但又想先打疫苗者，可以考慮高端，但兒童、青少年究竟該不該打新冠疫苗？「我原本持比較保留的態度」，認為兒童、青少年被感染的機率及重症率都偏低，接種疫苗到底是為了個人健康，還是公衛需求？

直到謝宗學發現國外許多國家遭Delta變異株肆虐後，兒童、青少年染疫率及住院率急速上升，令他瞬間改變想法，「只能選擇接種一途了」。

謝宗學說，雖然擔心打BNT恐發生罕見副作用心肌炎，但以色列科學家近日在新英格蘭醫學雜誌（NEJM）曾發表論文指出，打BNT每10萬人中有2.7人發生心肌炎，但感染新冠肺炎後併發心肌炎的機率，卻是每10萬中就有11人，相形之下，施打疫苗還是利大於弊，他坦言雖然心裡還是會擔憂，但若學校發通知書詢問，是否同意孩子打疫苗，「我會勾選同意」。

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