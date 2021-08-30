印地安人30日以7-5擊敗紅襪，張育成第7局上場代打，第一個打數吞下三振，第8局他擊出帶有1分打點的二壘打，亦是價值連城的超前分。張育成藉著對方守備失誤跑上三壘，再以隊友安打回壘得分，張育成最近24打數8安打，打擊率高達0.333。

印地安人明年要改換隊名成為「Guardians（暫譯：守護者）」，張育成還會繼續跟著走下去嗎？其實依照張育成上半季的糟糕表現，印地安人球迷已經對他頗有微詞，不過隨著他8月中以來的大爆發，一位球迷多都可維奇（Nick Dudukovich）在網路撰文分析：「我們不必急著放棄張育成。」

多都可維奇自稱是印地安人多年的鐵桿球迷：「張育成素來以強力的棒子聞名，不幸的是在他極度失敗的上半球季表現，包括我在內的印地安人球迷都希望把他攆走，我從未奢望他成為傳奇人物，但他真的打太爛了。他的守備也是一塌糊塗，還在一次守備傳球把球砸到跑者身上。」

張育成今年7月初被下放小聯盟，只留下打擊率0.176、攻擊指數0.498。接著話鋒一轉，多都可維奇提到張育成8月14日再度回到大聯盟之後，他好像又成為傳言中的猛將了。

「……但是張育成8月13日（美國時間）回歸之後判若兩人，14場比賽他繳出0.275打擊率、0.962攻擊指數，他的OPS+（攻擊指數評比）從38暴衝到153！儘管樣本數很少，張育成打出了一線生機。這位台灣選手到時候就沒有升降選擇權（不能隨意下放小聯盟），還有新一批農場內野手等著上陣，張育成在印地安人剩下的機會不多了，現在只要他在剩餘球季以及明年的春訓拿出表現，他仍有可能留在球隊。」