小編今天(30日)精選5件不可不知的國內外財經大事。塞港導致船公司抽船、跳港、調整航班，造成船期紊亂，物流時間拉長、船舶周轉變慢，貨代業者直言，在主要航線上稀缺的艙位只有價高者可得，許多低單價貨品已很難負擔高運價裝箱上船。歐美多家大型零售商預告，今年耶誕節可能很多貨品買不到。

【1】全球高運價 飆出三警訊 物流延時、貨品短缺及物價上漲

全球大塞港不僅推升運價飆漲，三大警訊也開始浮現，包括物流延時、貨品短缺以及物價上漲。據seaexplorer船舶監控平台24日資料，全球約有逾360艘貨櫃輪塞在港口排隊，是去年同期的二倍以上；德國經濟研究單位則估計，高運價可能讓許多下半年上市的貨品平均售價提高二成；歐美多家大型零售商也預告今年聖誕節可能很多貨品買不到。

【2】4大利多 台股拚月線收紅

美Fed偏鴿派、NASDAQ及S&P 500上周收盤再創歷史新高、融資本月大減219億元和投信作帳行情啟動四大利多加持，搭配上周台積電強彈及金融股轉強，單周指數大漲867.99點，也讓8月來指數累計跌點縮減為37.48點，法人指出，8月底最後兩個營業日大盤月線有望力拚收紅。

【3】明年登台 攜手中華電 Starlink來了

Starlink牽手中華電信，最快2022年登台提供服務！由特斯拉（TESLA）執行長穆斯克（Elon Musk）旗下SpaceX計畫積極推動的Starlink低軌道衛星將來台發展，中華電信董事長謝繼茂證實，Starlink進來台灣市場，「中華電信會馬上與Starlink合作」。

【4】8吋晶圓代工看漲20％ 世界明年吃大力丸

晶圓代工龍頭台積電將自2022年起調漲價格，包括8吋及12吋晶圓代工在內的成熟製程預估價格漲幅上看20％，法人看好台積電轉投資8吋晶圓代工廠世界先進可望跟進漲價。由於8吋晶圓代工產能短缺恐延續到2023年，世界先進晶圓三廠新產能將在明年中到位，配合價格上漲動能，法人看好2022年營運再締新猷。

【5】2千億基建邁步 基捷露曙光

防疫管制鬆綁、基建也全力挺進！交通部目前手握4大捷運綜合規劃案，包含汐東捷運線（原汐止民生線）、桃捷棕線、中捷藍線，而備受注目的基隆捷運「八堵到基隆」段，交通部長王國材預計9月中旬將與北北基3位市長敲定共識版本。這4案總計逾2000億基建全力衝刺。