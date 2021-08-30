國外Delta疫情延燒，台灣日前出現首例突破性感染Delta的機師，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民建議，國內的疫苗施打策略應以施打第2劑為主，因為只打1劑在對付Delta時跟沒打一樣，到底Delta實際感染狀況如何？前台大感染科醫師林氏璧分享美國的情況，發現重症的人有9成都未打疫苗，病人整體年輕化，而德州某間有2萬名員工的醫院，每周突破性感染達兩位數。

黃立民日前表示，打一劑疫苗對抗Delta跟沒打一樣，應該優先打兩劑，而疫苗到底擋不擋得住Delta疫情？前台大感染科醫師林氏璧今天在臉書表示，美國德州重症醫師Steven分享美國Delta疫情觀察，發現重症到加護病房的病人，8到9成都是沒打疫苗者，且病人整體年輕化，顯示染疫後重症的機率在年輕族群中增加。全院2萬多名員工，目前突破性感染每周約兩位數，幾乎都是輕症不需要住院。

林氏璧表示，休士頓當地每日約2千到4千人確診，PCR陽性率15%。目前一天可以打單株抗體一千例，一劑2000美金，約新台幣5萬5776萬元。但仍有死都不願意打疫苗的人，造成臨床上困擾。

至於台灣會不會衝刺第二劑疫苗？指揮中心指揮官陳時中昨天(29日)回應，如果只有打一劑效果很低，那沒有打的人又更低，因此仍以廣打第一劑疫苗為主，並預告未來第二劑疫苗接種間隔會比12周還要再延長。