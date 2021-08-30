總統府提供

美國職棒大聯盟紐約大都會「台灣日」29日登場，由我駐美代表蕭美琴擔任開球嘉賓，這也是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。蔡英文總統台北時間今天凌晨約1時以錄影方式為該活動致詞，向現場球迷介台灣參與東京奧運的優秀運動員，並感謝美國於6月捐贈我國250萬劑疫苗善舉。

蔡英文在致詞中向大都會球迷表示，很高興在2021紐約大都會台灣日見到大家，她知道上一季比賽很辛苦，現場沒有觀眾。「很開心球迷們又回到花旗球場為大都會加油！」

她說，紐約大都會台灣日讓我們可以一起歡慶台灣、台美社群及我們兩國共享的一切，特別是對棒球的熱愛。上個台灣日，她向大家介紹台灣一些著名的小吃與景點。這次她想向大家特別介紹台灣的運動員，他們在這次的東京奧運賽場上獲得令人驚豔的成績，讓我們的國家引以為榮，也讓世界再次看見台灣。

她也藉這機會謝謝美國在台灣有困難的時候伸出援手，捐贈了COVID-19疫苗，「對於保護我們的國家和人民大有幫助。同時感謝美琴代表以及駐美同仁，謝謝你們的努力」。

「紐約大都會台灣日」活動始於2005年，目前為全美四大職業聯盟中以台灣文化為主題，歷史最悠久、規模最大之慶典活動，往年都會結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式吸引球迷認識台灣，並曾邀請過導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

該活動去年因疫情取消辦理。今年大都會台灣日恢復舉行，並邀請我駐美代表蕭美琴開球，也於現場巨型螢幕播放台美防疫合作影片。