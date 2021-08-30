BNT疫苗28日開放18歲以上民眾意願登記，民眾反應踴躍導致預約平台大當機。民進黨內「正國會」8位立委29日共同聲明，呼籲指揮中心在9月開學前，應先讓大學生、研究生完成疫苗施打。民進黨立委高嘉瑜也在29日表示，除了12～17歲者，18～20歲者也應納入首批BNT疫苗優先施打名單，以免造成大學生、青壯世代「被政府遺忘」的相對剝奪感。

高嘉瑜在臉書發文表示，她接獲許多學生及家長來電，抗議即將開學，但許多18歲（含）以上的學生跨區域念書，甚至半工半讀賺取學費、生活費，疫苗施打卻永遠是最後順位。

高嘉瑜指出，根據指揮中心所言，首批的校園施打方式，12～17歲的「在學學生」為校園接種造冊，須先行取得家長同意書；12～17歲的「非在學學生」，由衛生單位寄發接種通知書；後續年齡者則依進貨數量分配給第一～第十類，最後才按年齡順序往下施打。

對此，高嘉瑜呼籲，12歲～20歲應納入首批BNT疫苗優先施打名單，因為19歲一般類別的大學生，不符合高端疫苗接種之資格（須滿20歲），AZ、莫德納疫苗在年齡排序上又為最後順位；17歲跳級的大學生，無法透過高中校園造冊接種，又未能符合高端（須滿20歲）、AZ（須滿18歲）接種資格，及現行公費疫苗預約平台僅開放18歲（含）者登記。高痛批，現今政策上的矛盾，讓民眾一頭霧水、無所適從。