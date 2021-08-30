美國聯準會(Fed)對升息態度偏鴿，激勵上周五(27日)美股再創新高，台股今(30日)開盤上漲34.69點，以17244.62點開出後，指數攻上17300點，來到17312.08點，漲逾百點，台積電開高3元，以602元開出，重回600元價位，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也有1%的漲幅。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會釋出今年底前可能縮減購債規模，但不急於升息的說法，美股27日全數收紅，那斯達克與標普500指數收盤再創歷史新高紀錄，那斯達克指數收在15129.50點，上漲183.69點，漲幅1.23%；標準普爾500指數收在4509.37點，上漲39.37點，漲幅0.88%；道瓊工業指數收在35455.80點，上漲242.68點，漲幅0.69%；費城半導體指數收在3436.45點，上漲66.07點，漲幅1.96%。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.33%，聯電ADR上漲1.62%。

台股27日上漲142.97點，收在17209.93點，突破17200點關卡，一周指數大漲867.99點；三大法人合計買超225.97億元，其中，外資及陸資買超182.33億元，自營商買超54.03億元，投信則賣超10.39億元。

法人表示，鮑爾釋出年底前將縮減購債，但不急於升息的論點大致符合預期，主要是先測試市場反應，在這項不確定因素消除後，台股將回歸基本面，本周將挑戰季線壓力區，這一波短線反彈近千點，但整體量能無法放大，反彈仍需補量，融資浮額也還有待洗清，且近期月線仍扣抵相對高檔，在月線下彎的情況下，操作上不追高，可採逢低承接的方式，時序進入季底，留意投信和内資集團季底作帳行情。