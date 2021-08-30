高端疫苗23日起開放接種，已累計6人在接種後死亡，出現要求暫緩施打的聲浪，國民黨前立委孫大千也指出，高端疫苗和國際疫苗之間存在著5個重大的差異，批民進黨把利益考量和政治算計放在防疫之前。

孫大千今（30）日在臉書直言，最不尊重醫療專業的人不正是蔡英文嗎？為護航高端疫苗，不惜一路放水，不論是降低EUA審查標準，或是多次出面信心喊話，甚至直接擔任起高端疫苗的代言人。

他接著指出，事實上，高端疫苗和國際疫苗之間存在著5個重大的差異，首先是國際疫苗已經在全球廣泛施打，也累積大量的經驗和數據，高端疫苗卻是首度在台灣施打。第二，國際疫苗均有國際認證，高端疫苗根本走不出台灣。第三，國際疫苗都完成了第三期臨床實驗的期中報告，高端疫苗卻遠遠不及。

第四點，孫大千說，國際疫苗可以提供完整的安全性和有效性的資料，高端疫苗完全提不出保護力的數據。第五，國際疫苗不存在量產良率的問題，高端疫苗在擴大量產的過程中，不同批號未必都能通過封緘檢驗。

孫大千指出，高端疫苗和國際疫苗之間存在著5個重大的差異。（圖／摘自孫大千臉書）

孫大千也提到，雖然不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有不同的不良反應；然而，高端疫苗根本沒有資格和國際疫苗相提並論，所以把利益考量和政治算計放在防疫之前的，不就是蔡英文所領導的民進黨嗎？