根據美國八卦媒體《Media Take Out》在30日爆料，面對雙親陷入離婚風暴，且相互指責出現出軌行為，勇士球星史蒂芬柯瑞與老婆阿耶莎選擇全都站在母親桑雅那邊，柯瑞甚至鬧到跟自己父親戴爾之間的關係緊繃，看起來他寧願相信自己母親清白。

「根據消息人士表示，柯瑞與母親桑雅之間擁有特殊感情，所以他支持自己母親，」《Media Take Out》在報導中指出，「在離婚新聞曝光後，他跟父親之間關係緊張，對父親把家族內部事情公開感到失望，而且柯瑞不相信那些對母親指控。」

阿耶莎在這次柯瑞父母離婚風暴當中，跟柯瑞保持一致態度，甚至傳出阿耶莎對於柯瑞父親戴爾在這件事情的處理方式感到很不舒服，畢竟她跟柯瑞始終給予外界模範夫妻的形象，沒想到戴爾把這次離婚風暴弄到家喻戶曉，更陷入隔空互罵窘境。

戴爾柯瑞與桑雅在1988年結婚，生下3個子女，分別是勇士球星史蒂芬柯瑞、七六人後衛塞斯柯瑞與女兒賽德爾柯瑞，賽德爾跟目前在勇士打球的達米安李結婚，桑雅卻在今年6月提出離婚訴訟，雙方也都明確表達兩人婚姻關係已經結束立場。