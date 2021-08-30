BNT疫苗即將來台。（示意圖／達志影像）

首批BNT疫苗即將到貨，指揮中心宣布將優先提供給12至17歲學生施打，不過，許多大學生哀號，遲遲等不到疫苗接種。指揮官陳時中昨(29日)表示，那沒有讀大學的人怎麼辦？對於年輕人打疫苗是謹慎以對。對此國民黨立委葉毓蘭昨在臉書直言，18歲以上學生、上班族也要疫苗，所有的問題都出在指揮中心沒有買足合格安全的疫苗。

民進黨正國會立委昨發出聯合聲明強調，大學生、研究生9月開學在即，跨縣市移動風險將增加，呼籲指揮中心協助在9月中旬開學前打到疫苗「別漏接了青年族群！」藍委也要求政府加碼採購BNT疫苗。

葉毓蘭在臉書指出，警大、警專、軍校學生都需要疫苗，18歲以上學生和上班族也要疫苗，所有的問題都出在指揮中心沒有買足合格安全的疫苗，且29日爆發的13例確診再度喚醒國人防疫的警覺，尤其是新北家庭群聚就11人染疫，再度說明了密集接觸的高風險，然而軍警學校的孩子們因為集中生活，就是一個超大型的家庭，更應該小心防範。

葉毓蘭指出，然而軍警院校基於教育的特殊性，除了傳統的課堂教學外，還有很多訓練項目，都沒有辦法採用遠距教學，因此要向指揮中心請命，請務必考量警大、警專、軍校學生的教學環境特殊性以及整體防疫考量，應速速檢討青年疫苗施打順序，保障我國的下一代青年。

針對外界建議BNT施打對象要提供給大學生或是研究生的聲浪，陳時中29日曾回應，19至24歲針對學生來打，當然也有它的好處，那基本上沒有讀大學的人怎麼辦？沒有讀大學的人在社會裡工作，也是我們生產業重要的一環，那他們就沒有機會了，相信對於年輕人要打疫苗這件事，指揮中心是謹慎以對，希望有能夠有好的辦法，讓年輕人及早能打到。