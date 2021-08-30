昨天(29日)在東京帕運由男子S7級晉級到決賽的18歲小將陳亮達，今天(30日)繼續挑戰自己主項100公尺仰式，上午的預賽游出1分18秒28，在參賽選手中排在第9，可惜無法晉級決賽。

陳亮達被安排在第1組第2水道出賽，前50公尺游完暫時落後，最後50公尺努力加速，以分組第4完賽，而帕運游泳男子S7級100公尺仰式預賽共有2組，第2組有5名選手成績比陳亮達快，加上第1組前3名，陳亮達1名之差無緣再度晉級決賽。

陳亮達出生就沒有小腿，加上右手手指併指，為了避免大腿萎縮，父母親在他很小時候就送他去學游泳作為復健，他也從原本怕水變成「水中蛟龍」，偶像是美國名將菲爾普斯(Michael Phelps)，2018年雅加達亞帕運勇奪2面銀牌，今年東京帕運是他第一次踏上這個舞台。

除了游泳，陳亮達平常也喜歡看籃球賽事，本屆東京帕運共參加3個項目，分別是游泳男子SM7級200公尺混合式、男子S7級400公尺自由式、男子S7級100公尺仰式，在男子S7級400公尺自由式進入到決賽，獲得第8名。