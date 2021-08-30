中鋼(2002)轉投資子公司興達海基，攜手國內供應鏈，經過去一年半努力，第一座百分之百國產化管架式水下基礎已於七月初完成產製，目前第二座水下基礎已進入大組二工站，樹立離岸風電水下基礎國產化里程碑。

中鋼配合國家綠能政策而成立興達海基公司，從事管架式水下基礎(Jacket)的製造，並以建立本土供應鏈及落實國產化為使命，除為臺灣綠能產業奠立永續發展之基礎外，也為台灣的用鋼產業提供轉型升級高值化的機會。

過去一年半來，興達海基與國內供應鏈廠商於水下基礎的產製過程，面臨不斷的設計變更、疫情衝擊和高階銲工人力不足等多重挑戰，興達海基與國內供應鏈廠商攜手合作，並整合中鋼集團與台船和台蝕公司的專業能力，同時積極尋求國內外專業技術團隊如西班牙Nervion、挪威DNV、金屬中心、中鋼技術研發團隊等之協助，成功克服技術瓶頸，建立高難度的銲接技術及完善的品保、品管與監造制度，使關鍵零組件的產製能力得以建立，可以穩定供應興達海基所需零組件。

興達海基水下基礎的組裝製程共有15個工站，包含轉接段(Transition piece，TP)、上部結構(Upper Block，UB)與下部結構(Lower Jacket，LJ)等三個半成品產製區，及大組一(TP+UB組銲)與大組二(UJ+LJ組銲)等工站。目前已建立高精密銲接、噴塗，及三度空間尺寸精密量測等技術，第一座百分之百國產化管架式水下基礎已於七月初完成產製，走過從無到有最艱辛的歷程，俗話說頭過身就過，就如同汽車的組裝產線一樣，目前第二座水下基礎已進入大組二工站，而且有四座水下基礎同時進入大組一工站，進入連續性生產。興達海基堅持國產化的使命，並與供應鏈廠商攜手合作，落實政府水下基礎國產化政策，奠立離岸風電綠能產業本土化的堅實根基。