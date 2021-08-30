上周原油價格創下去年10月以來最大單周漲幅，由於技術面出現看漲信號，未來幾周或幾個月美國WTI期油價格可望再漲20%～50%，而如此突破性的漲勢在本世紀以來僅出現過3次。

因強烈颶風直撲墨西哥灣而來，大型能源公司緊急關閉海上生產平台，在供應中斷的預期帶動下，上周五國際油價勁揚2%，周線更飆升逾10%，創下一年多以來最大單周漲幅。

颶風助攻 油價單周飆漲逾10%

上周五美國西德州中級原油（WTI）價格上漲1.32美元或2.0%，收在每桶68.74美元，創下8月12日以來新高。布蘭特期油收漲1.63美元或2.3%，為每桶72.70美元，創下8月2日以來新高，雖然仍比7月1創下的波段高點77.16美元約跌6%，但較8月20日觸及的底部上漲了11%。

上周美國期油價格大漲逾10%，布蘭特期油周線漲幅超過11%，雙雙寫下2020年6月以來表現最佳的一周。

OANDA資深市場分析師 Edward Moya表示，能源交易商推升了原油價格，因預期墨西哥灣的產油將受到颶風影響，以及基於近來Delta新冠變種病毒對原油需求造成的衝擊，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友進一步增產的決心可能受到動搖。

美國聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上釋出「年底前將縮減購債，但不急於升息」的鴿派訊息，使美元指數跌至一周低點，亦為油價帶來支撐。

根據美國安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，由於颶風Ida將侵襲美國主要海上油田，石油和天然氣公司緊急疏散墨西哥灣的海上平台作業人員，上周六撤離了290個海上生產設施，在風暴到來之前關閉91%或165萬桶的原油生產量。此外，超過18.9億立方英尺、相當於約84.87%的天然氣產量亦受到影響。

墨西哥灣海上油井約占美國原油產量的17%，占其乾性天然氣（ dry natural gas）產量約5%。此外，墨西哥灣沿岸占美國整體煉油產能逾45%。

合稱OPEC+的世界主要產油國將於9月1日再度召開會議，討論自8月起每日增產40萬桶的計畫。

黃金交叉重現 油價大漲可期

Miller Tabak策略師馬利（Matt Maley）上周三接受CNBC訪問時表示，一項罕見的市場指標預告原油價格可望未來幾個月進一步大漲。

他表示，原油周線圖出現了所謂的「黃金交叉」，也就是其短期移動均線升破了長期移動均線，意味著該資產價格可能大漲。「自本世紀初以來，這種情況只發生過3次，而在這個訊號出現後，油價也都迎來強勁的漲勢，隨之而來的漲幅約介於20%～50%」。

美股在9、10月的表現向來較為低迷，馬利在談到投資人如何抵禦這一波下行壓力時表示，能源股已經有些回落，因此當股市下跌，應該能保護投資人，但如果市場繼續走高，這個族群看起來也很不錯。他表示，能源股自去年10月反彈，即便經歷今年中的拉回，其表現仍然遠優於大盤，「雖然過去幾個月走跌，但我認為現在已經超賣，以技術面來看，我看好能源股將開始反彈」。他表示，如果市場榮景不變，能源股在第四季的表現可能非常出色。