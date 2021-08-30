儘管對Delta新冠變種病毒的擔憂揮之不去，但主要投資銀行仍然看好油市表現。

Delta變種病毒導致疫情飆升，可能在未來兩個月對原油需求造成暫時性的衝擊，但高盛的分析師仍然維持到年底布蘭特期油價格將站上每桶80美元的預測不變。高盛在8月中旬出具的報告指出，撇除Delta疫情帶來的阻力，我們預期隨著疫苗接種率持續升高，原油需求也將持續復甦。

摩根大通亦在8月中旬出具油價預測報告，稱受到疫情反撲影響，中國等亞洲國家到今年底的原油需求料將萎縮，因此將年底油價預測從每桶83美元，下修至78~ 80美元，但與目前油價相比，仍是預期油價將上漲。

影響油價的因素

除了新冠疫情的發展將影響國際原油價格走勢之外，還有一些其他的因素，例如全球主要產油國對於產量安排的看法是否因疫情而出現變化，以及美國和其他政府想透過稅負和法規來削弱石油產業的計畫。

有分析指出，受全球疫情升高影響，國際原油價格在8月初大跌，但隨著近來油價反彈，OPEC+可能在本周開會時繼續推進恢復石油生產的計畫。

根據彭博社調查，OPEC+正逐步恢復疫情期間大砍的產量，並可能在9月1日召開會議時批准下一階段的每月產能安排。

花旗集團大宗商品研究部門主管Ed Morse表示，全球經濟和中國復甦的不確定性已大致消失，有充分證據顯示油價觸底是暫時的，且已經跌過頭，如果油價持續反彈，OPEC+可能堅持增產計畫。與去年春天規模空前的減產量相比，目前OPEC+已經恢復了45%的產量。

去年全球各地為了遏止新冠疫情而實施封城鎖國措施，導致原油需求急凍、油價隨之崩跌，迫使OPEC+成員國每日減產1000萬桶，減產力道之大前所未見。但隨著油價反彈，主要產油國的減產幅度也逐漸縮小至每日減產580萬桶，並在7月會議上同意自8月起分階段進一步提高產能，預計從增產40 萬桶/日開始，到2021年底調升至增產200萬桶/日，目標是在2022年9月前後分階段結束聯合減產行動。分析師表示，只要中國政府控制住這一波情，產油國就會堅持目前的增產計畫。

在政策方面，以美國為例，拜登政府和國會民主黨人打算削減石油和天然氣產業未來幾年可能額外產生的任何獲利，他們計畫從幾個方面著手，首先是拿無形的鑽探成本開刀。

參議院財政委員會主席、俄勒岡州參議員羅恩懷登（Ron Wyden）考慮依據拜登的建議採取行動，並在民主黨3.5兆美元支出法案中增加一項條款，以廢止獨立生產商扣除無形鑽探成本的待遇。

其次是將「境外無形資產低稅所得」（Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI）稅率提高一倍，拜登政府提議將GILTI國際商業活動所得稅率從10.5%提高到21%，料將重創石油產業和其營運的有形收入。

在這種情況下，有分析師認為油價再度狂漲的可能性不大，但話說回來，這些年來預期油價波動將趨於「理性」的人，不少也栽了跟斗。