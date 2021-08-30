近日，中國大陸對陸企科技族群大力整頓，讓全球許多投資人紛紛出走至亞洲各地尋找新的賺錢機會。同時，從印度到韓國等亞洲區2021年的新創IPO（股票初次公開交易）金額也較過去幾年多出約4倍左右，並創下歷史新高。值得注意的是，亞洲這股IPO風潮方興未艾幾乎沒有放緩跡象。

根據統計，包括韓國、印度以及其它東南亞科技新創公司，2021年迄今第3季尚未結束，IPO總規模就達近80億美元，就算2018加上2019以及2020這3年的總IPO數量，充其量也只有60億美元而已。若印度金融科技巨擘Paytm與印尼網路集團GoTo等業者年底前依計劃掛牌的話，亞洲2021年的IPO總數絕對遠遠超過目前的80億美元。因為亞洲這些尚未上市的新創公司，都是全球投資人眼巴巴的垂涎對象。

市場分析，要不是中國大陸的科技新創現正被中央政府修理，這些亞洲的同業也無法頭角崢嶸，並得到國際投資者的關愛。2021年可說是亞洲新創公司IPO元年，之前總是陸企在發光發熱，幾乎沒人會看這些亞洲新創一眼。但是，現在連印度與印尼等的新創IPO都受到市場青睞。同時，這些亞洲新掛牌科技業者，也希望能得到與中國大陸相同的投資比重，這樣自己公司的價值才能藉此提升。

花旗認為，這些亞洲新創企業都是靠自己努力，才會變得這麼強大且有其故事性。本來要投資中國大陸的全球資金，現在也大批地轉進亞洲各個市場。

自2020年底，馬雲的螞蟻集團IPO遭緊急喊停後，至今也快10個月了。期間，中國大陸也陸續對其它陸企科技族群下手，經估算後，這些被中央政府整頓的業者，本身的身價遽減約4成。同時，一些本來也有赴美IPO計畫的陸企新創，現在也怕受到波及故紛紛暫停新掛牌作業。

彭博社統計，7月與8月間在亞洲IPO的科技新創中，中國大陸與香港只剩下60%，遠低於第2季的83%。而2021年赴海外IPO的陸企，目前約有4分之3的股價都低於當時掛牌價。

因此，亞洲各新創業者選在這個時間點，希望能趁機竄起。

7月底，印尼電商Bukalapak曾有過一次當地史上最大規模的IPO，同時也成功募集到15億美元，遠超過3億至5億美元的先前目標預估。

Zomato是印度一家線上食品配送與餐廳平台，在IPO前的全球巡迴路演說明時，已獲得一家國際大型基金約202億美元資金挹注，並躋身為全球法人最喜愛的印度金融商品之一。此外，這家印度新創在7月時又拿到13億美元投資金額。

韓國KakaoBank是當地首家純網銀申請IPO的業者，7月掛牌時釋出約22億美元新股，股價立馬飆升7成以上。

新加坡M&G投資指出，跟一個月前相比，現在客戶對把資金投向陸企科技產業，是愈來愈有意見，所以中國大陸新創所獲得的投資金額，很明顯在減少中。據悉，美國對沖基金也把投資準星指向印度地區。同時，摩根士丹利也建議，重新審視全球線上產業資產配置，就是從中國大陸轉向印度以及東南亞地區。

不過，這些亞洲新創業者的熱潮是否能維持，有待時間證明。印尼的Bukalapak掛牌不久後，8月時一度跌破發行價位，不過後來還是有反彈。至於印度Zomato與韓國KakaoBank的股價，目前還是很受市場追捧，分別較IPO時高出64%與1.15倍。

至於10月計畫IPO，正式名稱為One97 Communications的印度Paytm，掛牌規模將至少有約22億美元，可望成為當地有史以來最大的IPO。另外，印度的線上保險平台Policybazaar，也正想辦法在IPO時籌到8億美元資金。

印尼的GoTo應會於2021年底左右先在當地IPO，然後再赴美上市。這家是由印尼網約車巨擘Gojek，以及電商Tokopedia所合併而成。各方資金挹注下，GoTo目前身價已達250億至300億美元之間，也是印尼史無前例的最大一樁IPO。

東南亞與印度的科技IPO將有機會就此躍上國際投資舞台，取代這些地區長久以來素以能源與金融等傳產舊經濟現況。摩根大通資產管理認為，東南亞人口結構扎實與區域內消費日益成長，但股市表現卻沒有受到相對重視。因此，隨著這些科技新經濟崛起，東南亞證券市場發光發熱應指日可待。