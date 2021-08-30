美食-KY(2723)2Q每股盈餘2.2元，分別較去年同期、上季大增91%、58%，遠高於市場預估的1.3元左右，主要原因是公司認列美國政府疫情相關補助收入1.85億元，抵消關閉10家中國門市衍生的4000萬元費用。公司致力管控門市成本，因此中國業務的營業利益率季持平在5.5%，而美國客流量回升則帶動當地營業利益率季增1.5個百分點至10%，使整體營利率來到7.6%，年、季增1.3、0.2個百分點，優於預期。

目前美食-KY的外資持股比仍有6成。公司股價在8月18日盤中觸底後開始呈現V型反彈。

展望3Q，法人評估中國佔美食-KY整體營收比重高達57%，且獲利率仍遠低於往日高峰，因此中國如何圍堵疫情擴散將是影響消費氛圍與美食-KY獲利率復甦腳步的關鍵。

美食-KY日前公告7月合併營收16.6億元，較6月份小幅成長4%，和去年同期相比則持平。法人觀察Delta變種病毒在美國、大陸的影響。目前85°C大陸門市的日均營業額7月份仍保持穩定，美國門市的來客數也逆勢較6月份增加，台灣市場的買氣也從谷底回升。

今年2Q美食-KY單季稅後純益3.96億元，年增90.49%，創2018年第三季以來單季新高；3Q能否再創前高，美食-KY也以獨特的產品組合、數位化銷售通路，搭配外帶為主的營運模式，期望在後疫情時代異軍突起，持續提升市占率，貢獻成長動能。