【LIVE直播】雨彈要來了！這天起雷雨熱區擴大 氣象局最新說明｜2021.08.30

受到太平洋高壓勢力影響，氣象達人彭啟明表示，這周熱帶擾動發展的機率不高，暫時沒有颱風，就趨勢上來看，可能要等到九月中旬前較有機會有颱風生成，並指出本周中南部午後熱對流發展逐步增多，尤其周四、五之後更明顯，北部也會有午後雷陣雨發生。

彭啟明在臉書表示，雖然這段期間是颱風好發期，但由於太平洋高壓勢力較強，讓這周熱帶擾動發展的條件受到限制，要發展的機會並不高，暫時沒有颱風，最快要看周四、五(9月2、3日)太平洋高壓逐步東退後，是否有機會發展。從趨勢上來看，可能要等到九月中旬前較有機會有颱風發展，近期暫時熄火。

氣象局也指出，周三至周日（9月1至5日）太平洋高壓勢力東退減弱，南海至菲律賓東方海面一帶轉為低壓帶的環境，低壓帶中易有熱帶雲簇消長，將持續觀察，同時這段期間東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部及其他山區並有局部大雨發生的機率，要留意劇烈天氣發生。

至於近日天氣，彭啟明表示，這周太平洋高壓仍強，各地炎熱高溫，但在趨勢上有逐步東退的跡象，觀察指標會是中南部的午後熱對流發展，會有逐步增多的趨勢，預期會逐步增多，尤其到周四、五(9月2、3日)之後會更明顯，從東南風改為偏南風，北部也會逐步有午後雷陣雨發生機會。