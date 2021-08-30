近年來《還珠格格》的3名主要女演員陸續發生事情，先是范冰冰捲陰陽合約，近日趙薇疑因被列為劣跡藝人遭封殺，隨後又傳出林心如自主註銷在大陸的工作室，引來網友起底三人戲外的真實感情，還盛傳范冰冰與趙薇不合多年。對此，昨(29日)范冰冰首度發聲，懶回應傳聞，將重心放在關注大陸選手參加東京帕運的表現，驚嘆：「他們真的好棒」。

趙薇近來被網友發現過去作品全數被除名，甚至被下架，微博上的個人超話也被查封，不久林心如也被爆工作室遭註銷，但她後來透過經紀人澄清是近期公司資源整合，很久之前就提出註銷申請，在這時曝光只是時機巧合，更強調下半年還是有在大陸的工作，然而為了宣傳新戲，人走不開，所以可能會採取在台灣錄製的方式完成。

趙薇被傳封殺後，范冰冰首度發文。（圖／翻攝自范冰冰微博）

而對於還珠三姝接連捲入風波，有網友挖出2015年范冰冰宣傳《武媚娘傳奇》時，被大陸記者問微博關注了許多人，包括張鈞甯、林心如等，但唯獨有個外界以為你們關係很好的人沒有關注是何故？疑似暗指趙薇，當時范冰冰回應，人長大會對交朋友這件事更加挑剔，「如果一個人是毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得太可怕。」

范冰冰IG低調關注趙薇。（圖／翻攝自bingbing_fan IG）

而對於和趙薇不合多年的傳聞，范冰冰沒正面回應，昨她在趙薇發生事情後首度在微博發文，轉發央視新聞關於東京帕運的報導，寫下：「他們值得被關注！他們真的好棒！」，引來網友回：「為他們點讚」、「姐，你也要好好的，你跟薇都是我的童年」。此外，觀察到范冰冰微博雖未關注趙薇，但在IG上范冰冰其實仍有低調關注趙薇，不合傳聞真相只有當事人才清楚。