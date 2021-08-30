郭董爭取BNT為台保留3千萬劑疫苗 蘇貞昌：感謝提醒

鴻海創辦人郭台銘昨天深夜在臉書PO文，指出這趟歐洲行已向BNT預約明年3000萬劑疫苗額度。行政院長蘇貞昌今天上午回應，感謝郭善意提醒。

行政院長蘇貞昌今天上午八點三十分赴疾病管制署慰問中央流行疫情指揮中心同仁，對於郭台銘稱已預約明年的三千萬劑BNT疫苗，他指出只要是對防疫有需要，政府一定超前部署，我國也已購買三千多萬劑的莫德納次世代疫苗，感謝郭董善意提醒。

至於民進黨部分立委呼籲，應開放更多年輕族群接種BNT疫苗，從大專至碩博士生都應納入。蘇貞昌說，政府的疫苗接種策略都是聽從指揮中心專家諮詢小組的建議，接下來陸續會有疫苗到貨，相信能讓更年輕的族群盡早完成接種。

蘇貞昌說，昨天加零破功，顯示疫情不斷變化，國人一定要遵守指揮中心所訂出的防疫規定與指引，前陣子雖然有連續幾天的加零，但目前仍然不能鬆懈，同時也相當感謝國人這段日子的配合。