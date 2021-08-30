【愛傳媒葉毓蘭專欄】正當國人歡欣鼓舞慶祝連續確診數降低之際，8月29日爆發的13例確診再度喚醒國人防疫的警覺，尤其是新北家庭群聚就11人染疫，再度說明了密集接觸的高風險，然而軍警學校的孩子們因為集中生活，就是一個超大型的家庭，更應該小心防範。

此外許多大學，如中興大學等學校，為了避免群聚感染，延後上課，或者採行遠距、混合教學，乃至實體與線上的同步分流措施，然而軍警院校基於教育的特殊性，除了傳統的課堂教學外，還有很多訓練項目，都沒有辦法採用遠距教學。

因此我要向中央流行疫情指揮中心請命，請務必考量警大、警專、軍校學生的教學環境特殊性以及整體防疫考量，中央流行疫情指揮中心應速速檢討青年疫苗施打順序，保障我國的下一代青年。

作者為立委、前警大教授

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