【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市將成為亞洲第一個政府免費提供生理用品的平權城市。我要很興奮的和大家宣布，從這個學期開始，台北市即將在5所國中推動「國中女學生生理用品免費供應」試辦計畫！

2018年，蘇格蘭是第一個由學校免費提供生理用品的國家，紐西蘭總理也在今年宣布，將透過學校免費提供生理用品，一開始看到這個消息，同樣是女生的我，除了感動之外，也讓我回過頭思考，台北是個國際城市，是不是也能扮演領頭羊的角色，讓性平觀念再往前一步？

很高興在我們提出這項方案的時候，金百利公司Kotex靠得住就在第一時間全力支持，信義國中、古亭國中、重慶國中、木柵國中還有士林國中會率先試辦，在女廁設置「she can月經盒」，無限量的日用型、一般型和量多型的衛生棉，提供給每一位需要的同學。

希望在免費提供衛生棉的同時，更重要的是推廣性平教育，培訓老師教導同學正確的生理觀念，讓孩子們了解性別之間需要互相的尊重和體諒。我希望以後女同學之間借衛生棉就像借衛生紙一樣自然，也不會有人認為月經是不潔的事情。

我想，身為女性，一定都對生理期的疼痛或不便有很強烈的共鳴，我們有大半輩子的時間都需要和「好朋友」相處，不但需要額外負擔生理用品的費用，甚至會影響日常生活和工作權利，這是女性與生俱來的一項考驗，我認為，主動弭平這段先天上的不平等，是政府應該努力的事！

明年我們會將試辦的成果彙整，同時把這項計劃提報預算到議會審核，爭取議員們的支持，希望不久的將來，有機會推廣到全市實施，把性別平權的觀念和作法普及，深化到我們的校園生活之中，那真的會是我身為女性、身為母親最高興的事情！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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