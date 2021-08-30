皮克斯經典動畫《天外奇蹟》中為卡爾爺爺配音的男星愛德華阿斯納（Edward Asner），於美國時間29日由家人陪伴下在加州的家中平靜離世，享耆壽91歲。

而愛德華阿斯納的經紀人在給美聯社的電子郵件中證實了這個悲傷的消息。他的家人並在推特上宣布了摯愛親人的死訊「愛德華阿斯納早上(美國時間)平靜地過逝了。」但為說明死因。

愛德華阿斯納最為台灣觀眾熟知的作品是，《天外奇蹟》的「卡爾爺爺」配音，皮克斯（Pixar）也透過官方推特發文悼念。「愛德華是我們現實中的卡爾費迪遜，一個愛發牢騷又可愛仁慈的人，小羅（Russell）、小逗（Dug）和皮克斯的所有人都會非常想念他的。」

皮克斯（Pixar）也透過官方推特發文悼念。(圖/shutterstock)

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29 2021

Ed was our real life Carl Fredricksen: a veneer of grouch over an incredibly loving and kind human being. Russell Dug and all of us at Pixar will miss him terribly. pic.twitter.com/7jZJUbiHD9 — Pixar (@Pixar) August 29 2021

愛德華阿斯納自1957年參演電視劇以來，出道超過60年，生前曾獲7次艾美獎肯定，代表作有喜劇《The Mary Tyler Moore Show》、《Lou Grant》，他在這兩部劇中飾演同一位角色「Lou Grant 」，並以該角色拿下5座艾美獎，創下紀錄，他也曾拿下5座金球獎獎項。