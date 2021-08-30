蘋果iPhone新機發表會預計在9月中登場，隨著發表會時間越來越近，關於新款iPhone的傳聞也越來越多，知名分析師郭明錤指出，蘋果看好未來的衛星通訊趨勢，因此他預料iPhone13將可支援低軌衛星通訊（LEO），代表用戶若無法接收4G或5G訊號仍可以使用衛星通訊打電話或傳送訊息。

MacRumors報導指出，天風國際證券分析師郭明錤近期發布的報告指出，蘋果致力於衛星通訊與5G的網路技術研究，只要蘋果手機能夠善用兩者，就能增加整合相關配件的機會與可能性，如頭戴顯示器、Apple Car及IoT配件等。

郭明錤預測，蘋果即將推出的新機將搭載高通X60基頻晶片，此晶片可支援衛星通訊，因此新機可望搭載衛星通訊功能，即使在無法使用4G或5G訊號的地方都可以維持通訊。

而從技術與業務涵蓋面來看，郭明錤認為，低軌道衛星通訊服務業者Globalstar是最有可能跟蘋果合作的企業，若使用者的營運商原本就與Globalstar有合作，那麼使用者有機會在不付費的狀況下，使用衛星通訊服務，這對於蘋果、用戶及營運商都是最方便的事情。

此外，郭明錤也預測，在Starlink與蘋果的推動下，低軌衛星通訊服務與零組件將會是電子產業2022年的重要趨勢。Starlink是由特斯拉創辦人Elon Musk所創立，是目前提供低軌道衛星服務的領導廠商。