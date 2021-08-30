疫情指揮中心昨日公布本土暴增13例，全分布於雙北市。衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，雙北市目前已幾乎沒有病毒了，因此這13例並不會影響社區清零，但最令人擔憂的是打過2劑疫苗仍突破性感染的長榮機師，「不是危言聳聽，這就是下一個最可能產生的破口」。

沈政男昨（29）日於個人臉書分析，目前雙北社區幾乎已經沒有病毒了，因此新增的13例本土並不會影響清零進程，且其中12例皆是舊案，CT值都大於30或接近30，已無傳染力，不過北市新增的案16077 CT值不明，雖該案的足跡相對單純，「但其實更令人擔心，因為足跡單純，為什麼還會染疫？」

除此之外，沈政男認為最該擔憂的是，打完2劑疫苗仍突破性感染的長榮機師，因為機組員入境後只須遵循加強版自主管理，呼籲指揮中心應對機師採取更嚴格的檢疫措施，並正視Delta變異株的高突破率。

沈政男舉新加坡的例子說，該國的疫苗覆蓋率已達8成，但每日新增的案例仍多達百例，他們堅持以「放鬆的方式管制」，但Delta變異株的突破性感染至少2成5，「如果放鬆，病例一定會飆高」，最後他語重心長地說，「不是危言聳聽，將檢疫期縮短，就是下一個最可能產生的破口」。

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