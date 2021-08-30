外觀類似妞妞甜八寶的罐頭，沒想到仔細一看竟是消失多年的老字號品牌麻婆豆腐罐頭。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說臉書）

失傳已久的麻婆豆腐罐頭重出江湖！有民眾在全聯福利中心採購時，意外在罐頭區看到一款消失已久的「神級罐頭」，一開始還以為眼花，確認真的是小時候常吃的麻婆豆腐罐頭後立刻買回家，並上網發文分享開箱心得，讓許多網友直呼懷念，「以前超喜歡這個」。

一名女網友29日在「全聯消費經驗老實說」發文，她在全聯的醃漬罐頭區看到外觀類似妞妞甜八寶的罐頭，一開始還想著這怎麼會放在醃漬區？沒想到仔細一看竟是消失多年的老字號品牌麻婆豆腐罐頭，因為以前是此罐頭的喜好者，於是馬上買回家品嚐。

女網友說，豆腐及醬汁的味道和印象中的差不多，與從前不同的是碎肉醬的部分改成了素料，隱約感覺口感和以前的麻婆豆腐有些差別。

貼文一出立刻引起網友討論，「我的天啊！小時候最愛吃的，倒出來還要把白飯放進空罐裡挖乾淨吃，真是超級懷念」、「啊！（尖叫），以前超喜歡這個，都買來當零食吃，但是變好貴啊！來買一罐試試是不是以前的味道」、「這罐花椒味比較重，還是以前台式的比較好吃」、「好酷喔，沒看過這個，想去買幾罐跟八寶粥放在一起捉弄一下老爸老媽」。