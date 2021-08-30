女星劉香慈不只是「最美士官長」，她還是辣媽一枚，37歲劉香慈與藥廠高層老公鍾威凱（Vick）育有一對兒子，幸福組成一家四口，而不吝嗇分享育兒日常的劉香慈，昨（29日）則曬出現身墾丁沙灘照，只見劉香慈豪開深U、穿小褲褲，身材曲線太辣，完全不像雙寶媽。

照片中，劉香慈身穿深U小背心、黑色小褲褲現身墾丁沙灘，她也不忘防曬和防疫，頭戴草帽和口罩，劉香慈解放美胸和一雙長腿，好身材完全不像雙寶媽咪，而在劉香慈另一張抱兒蹲地照中，拍照視角更是讓劉香慈的傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

劉香慈現身沙灘照也引發網讚：「生小孩身材還維持那麼好...強強喔喔」、「姐姐身材好辣」、「香慈的美真的好自然」。其實，劉香慈擁有不科學的好身材，也是靠她維持運動習慣，劉香慈會進健身房運動，在家防疫時，則會在網路上找運動教學影片，在家也維持健身習慣。

劉香慈臉書全文。（圖／取材自劉香慈 Chantel Liu臉書）

劉香慈出道前就以美麗臉孔、姣好身材在網上擁高人氣，劉香慈踏入演藝圈後，在戲劇和主持領域有不錯表現，尤其在2010年《新兵日記》中，她以開朗活潑又健康的外型，被封為「最美士官長」，而劉香慈結婚當人妻後，她接連生下一對兒子，現在劉香慈把重心放在家庭，專心照顧一對兒子，是演藝圈著名的幸福媽咪，至於要不要再拼第三個孩子，劉香慈則表示，一切看緣分。