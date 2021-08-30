台股加權指數30日開高在17244.62點，權王台積電（2330）開高在602元，大型權值電子股聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）同步向，航運股則由散裝航運股領漲，電子傳產股齊揚，帶動台股加權指數早盤向上，進一步挑戰季線17366點反壓。

市場解讀聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會演說內容屬「鴿派」言論，美股四大指數齊揚，標普、那指續寫新高。

費半大漲1.9％，Nvidia漲2.57％，AMD漲3.85％，美光漲1.69％，台積電ADR上漲0.33％，聯電ADR漲1.62％，日月光ADR漲4.04％。

群益投顧指出，由於成交量明顯萎縮，對於短線價差交易並不有利，後續觀察市場對於當沖交易警示新制的適應情況，再來決定操作相對保守或積極。

群益投顧預料，接下來幾周投信季底作帳是熱門題材，選股特別關注投信動向，同時配合過去的營收績優股即將公布8月營收的行情，相對會有價差。指數區間間預估在17000～17400點。