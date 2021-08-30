東京帕運剛剛進入第6日，獎牌榜的差距就明顯拉開，中國大陸總獎牌快速突破100面，與上屆里約帕運一樣達成「5日破百」。29日結束後大陸隊拿下46金、29銀、29銅，在三種獎牌全部暫居第一。第2名的英國隊也有23金與60面獎牌，東京奧運龍頭美國隊目前僅有15金與40面獎牌，地主日本4金與18面獎牌。

以運動項目來分析，中國大陸在田徑、輪椅擊劍、游泳、桌球都取得最多獎牌。特別是輪椅擊劍總共16個賽事，大陸隊狂掃了11金4銀5銅，原本擅長擊劍的RPC（被禁賽的俄羅斯，以俄羅斯帕運會的縮寫RPC為隊名）也不是他們對手，RPC在輪椅擊劍拿到2金。

桌球是帕運分級比較完整的項目，總共有11級，1至5級為輪椅選手，6至10級為站立選手，其中級數越低的選手肢體障礙愈嚴重，第11級為智力障礙的選手。除了第11級之外，大陸隊在輪椅、站立項目都有人摘金，特別是女子輪椅掃光全部的金牌（女子1至2級合併舉行）。

中國大陸1984年開始參加夏季帕運，只拿到2面金牌，該屆地主美國勇奪137金居冠。但是1996年帕運是美國最後一次連霸獎牌榜，自從2004年帕運開始，每一屆都是中國大陸拿下最多獎牌。此戰兩國都派出超過200人的大型選手團，但是美國隊的表現距離重返榮耀還有一大段距離。英國大概比較重視帕運，英媒BBC曾批評美國、中國大陸的媒體都不重視帕運，即使他們都是帕運的強國。