看來連兩季因傷缺陣的勇士「浪花弟」克雷湯普生，如今已經找回昔日神射手應有身手！勇士今年第14順位選到的菜鳥射手穆迪，30日接受《NBC》訪問提到自己在訓練時，第一次親眼目睹浪花弟練投的超狂情況，讓他不禁讚嘆浪花弟真的太神了。

「當我親眼看著克雷湯普生投籃的時候，真的很不一樣，那是我第一次如此近距離看他投籃，」穆迪表示，「我看他一直投籃，每次出手動作都一樣，我坐在那邊看他投了20分鐘，我唯一可以告訴你的是，他的出手命中幾乎都沒碰到籃框。」

聽到穆迪如此形容克雷湯普生的練投情況，無疑是替勇士球迷打了強心針，畢竟浪花弟在2019年總冠軍賽G6左膝前十字韌帶撕裂，好不容易休息1年之後準備復出，卻在去年11月季前練球時，換成右腳阿基里斯腱撕裂，再次整季報銷。

如今隨著克雷湯普生有望傷癒復出，「浪花兄弟」組合總算能在下個球季重現，搭配卓雷蒙格林、威金斯、伊戈達拉與懷斯曼等人，勇士或有機會重新找回昔日王者風範，前提是勇士下季不能再次遭遇主力重傷意外，尤其是浪花兄弟其中1人。