女星伊能靜出道35年，外型始終維持在良好狀態，是演藝圈著名的凍齡美魔女，近日她PO兩張酒吧濃妝照，竟被網友吐槽割眼袋留疤，對此伊能靜嚴厲反擊。
伊能靜日前在社群平台分享上酒吧的照片，畫面中，她化著精緻的全妝，眉毛俐落有型，睫毛根根分明，一抹紅唇相當有女人味，再搭配銀色的垂墜飾長耳環，整體造型時髦有品味，看不出是個53歲的兩寶媽。不過，有一名酸民故意找碴，直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」伊能靜莫名遭受整形質疑，忍不住硬起來回應：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡」間接透露自己純天然，並無醫美加工。
伊能靜外型保養得宜，許多女網友都很好奇如何維持的，她也大方公開秘訣，29日在微博透露每天早上都會喝一杯綠色蔬果汁，羽衣甘藍促進腸胃蠕動，黃瓜檸檬富含維他命C，美白兼顧瘦身；如果吃太多會喝檸檬薄荷茶，或是隔天輕斷食，只吃一餐沙拉配蔬果汁；她也表示最近常跟閨密小酌，酒後會喝紅豆薏米水加快消水腫。
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