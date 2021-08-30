國民黨主席參選人江啟臣任國民黨主席一年多，卻引來批評領黨政期間，國民黨沒有戰力。江啟臣為駁斥此說，今天在臉書上PO出強力監督蔡政府影片；江表示，面對民進黨的龐大資源夾殺，國民黨監督的力量不能被分散，主席選舉可以評價我個人，但攻擊整個黨，分散監督的力量，我絕不同意。

江啟臣表示，立法院是國民黨抗衡執政黨的最前線。過去透過一次次的質詢，揭開弊案、查出真相，讓民進黨無能執政的成績被攤在全民面前被檢視。立法院新的會期將至，「我已經準備就緒，站上質詢台戰鬥！因為我們絕不允許民進黨繼續躲在防疫的保護傘下。」

江啟臣誓言要為疫情下的國人討公道、為鐵路事故離世的國人追真相，為全台大停電受影響的國人跟政府官員逐一問個明白。

江啟臣也提到，最近有些人說「過去一年半，國民黨表現不好」，因此他要為黨內努力的同志說幾句話。面對民進黨的龐大資源夾殺，國民黨監督的力量不能被分散，「主席選舉可以評價我個人，但攻擊整個黨，分散監督的力量，我絕不同意。」

江啟臣認為，國民黨要改變，黨內文化也應該改變，在前線為民意發聲的人，我們應該給他鼓勵與支持，讓他無後顧之憂的為中華民國衝刺。