根據最新數據顯示，2021年上半年國內保險金信託業務規模中，國泰世華銀行占近4成，在保險金信託受託規模長期居全國之冠。此外，國泰世華銀行已研擬與國壽共同推動「保險金信託共銷模式」，預計於相關配套措施完備並經主管機關核准後，國壽將可直接為保險客戶辦理信託業務。

國泰世華銀行副總經理張經理表示，信託是財產管理的守門人，在國泰金控永續策略中亦扮演著守護「長壽世代財務安全」的關鍵角色。透過「服務場景化、產品多元化、契約模組化」三大策略，讓信託真正發揮普惠價值，使企業、富人到大眾都受惠，實現國泰世華銀行「全民信託」的願景。

信託業務起步之初，國泰世華銀行結合食衣住行育樂等生活場景，走入企業、醫院或社區照護機構，推廣以信託保障財務安全的觀念，朝著「全民信託」目標邁進。在信託產品的設計上，為貼近各年齡層民眾的實際需求，在受託財產和給付上發展出多元化模式。單一信託契約可包括金錢、保險金、股票、不動產等多種信託財產類型，也推出小額累積信託財產的模式，民眾可以依據自己的資金規劃與信託目的，分次、分年交付信託財產，即使無法一口氣拿出大筆款項，也能夠辦理信託。每年定期給付的金額則可彈性調整以因應通膨或特殊狀況，超前部署退休後生活所需。

國泰世華銀行發展「標準化契約」，將信託服務化繁為簡，透過龐大的理財客戶往來經驗，歸納各階段人生的核心理財需求，為股利贈與、不動產買賣、子女保障、退休傳承、保險金及安養信託等多項個人信託發展出標準化契約，可快速且極大化的服務需求相對單純的客戶，完成信託契約簽訂。

為響應「信託2.0」，國泰世華銀行已擬定一系列信託服務優化方案，今年7月甫推出的「微型安養信託服務」就受到許多年屆中年的子女青睞，希望將用於照護父母的資產交付信託以避免遭不當挪用或詐騙。

而有鑑於保險為國人接受度最高的金融保障型商品，國泰世華銀行與國壽共同推動保險金信託共銷模式，預計於相關配套措施完備並經主管機關核准後，國壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供客戶一站購足保險商品及保險金信託服務，有助於在短時間內讓信託保障擴及到更多民眾。