由於新疆對5家鋁治煉廠實施產量管控限制，導致全球主要金屬生產國中國的供應擔憂加劇，致上周五(8/27)鋁價上揚，一度觸及2018年4月以來最高的2697美元。

分析師表示，新疆針對5家鋁治煉廠的月度產量管控限制，相較於今年前7個月的水平減產了10%，另外，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，聯準會將努力提高就業恢復經濟，暗示不會太快縮緊貨幣政策，因此美元下跌，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜，而提振需求，致工業金屬價格均漲。

終場上周五(8/27)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲250美元，報每公噸33,600美元；期鎳上漲239美元，報每公噸19,011美元；期鋅持平，報每公噸3,002美元；期鋁上漲30美元，報每公噸2,649.5美元；期銅上漲110.5美元，報每公噸9,410美元；期鉛上漲3美元，報每公噸2,295.5美元。(商品行情網)