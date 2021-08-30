外資近期小幅加碼中租-KY(5871)持股比再回升到79％之上。外資最新報告也給予中租-KY「加碼」評等，目標價為275元。

中租-KY(5871)7月自結合併營收60.37億元，月增0.85％、年增達20.2％，再創歷史新高，累計前7月合併營收404.95億元、年增達21.74％，續創同期新高。上半年歸屬母公司稅後淨利105億元、年增達33.09％，每股盈餘（EPS）7.11元，齊創同期新高。

外資法人給予「加碼」評等的重要因子包括：一、看好下半年的業績成長動能，尤其是大陸和台灣。

二、中租在中國大陸業績達成率良好，呆帳提列費用減少、成本控制得宜及財政返還收益增加，回收與打呆亦優於預期，使獲利成長優於營收。中租在大陸處於對有利的位置。三、公司良好的管理紀律，在目前疫情仍未緩和之下，風險控管尤其顯得重要。

此外值得留意的是，中租-KY的太陽能業務，目前太陽能資產約占9％左右，但太陽能業務卻是台灣成長的主要動能之一，其成長速度也比其他產品來得快速，在上半年季底其資產已來到334億元，較去年同期成長23％。中租控股從融資到投資太陽能廠，目前中租已進入大型案場，今年屏東已完成一個大案場外，在台南、雲林、屏東等多地區都掌握相當多大型案場，未來將持續增加電廠容量。在現行電力法下，中租可透過電力銷售平台將綠電賣給需要的廠商，所以，中租控股會從投資太陽能廠、漁電共生等儲能階段將進入自己售電階段。