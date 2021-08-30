向死神搶人！中市四分警緝毒意外救回駕駛。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局春社派出所巡佐蔡明佳、警員林榮輝，日前執行深夜巡邏勤務，巡經轄內永春南路430巷口，看見路旁停著1輛轎車，引擎空轉呈現怠速狀態。因適逢深夜，該址少有人煙駐足，員警直覺案情不單純，趨前查看拍打車窗示意駕駛下車。

警方指出，俟男子搖下車窗後，一陣燒炭味撲鼻而來，男子有氣無力癱坐在駕駛座上，員警見狀趕緊將男子攙扶下車，並將炭火撲滅。男子雖意識尚清楚，惟已吞食數十顆安眠藥，整個人昏昏沉沉，立即通報119救護送往醫院，並聯繫家屬到場，成功挽救一條寶貴的生命。

警方表示，該所巡佐蔡明佳、警員林榮輝深夜巡經轄內永春南路430巷小徑時，發現一部車輛怠速發動，形跡十分可疑，主動上前盤查，沒想到男子一搖下車窗，車內瀰漫著濃濃木炭燃燒味。

一名男子疑似吸入過多一氧化碳，四肢癱軟地躺在駕駛座，員警趕緊上前撲滅火勢，火速將男子拉出車外，男子這才緩緩過神來，員警一邊聯繫救護車到場，一邊安撫開導男子情緒，並透過其手機聯繫家屬。

家屬表示，男子近期因感情問題，萌生輕生念頭，晚間外出後即失去聯繫，擔心男子想不開做傻事，心急如焚趕緊至警所報案協尋，未料正在製作相關資料時，就接到警察來電通知人已經找到！頻頻感謝警察的高效率才能即時發現，將男子從鬼門關前救回來。

所長曾一峯表示，這次能在如此短的時間內，找到意圖輕生的男子，有賴員警巡邏落實盤查作為，呼籲大家珍惜生命。

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