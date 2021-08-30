一名女子小萍（化名）前年底為了參加花蓮一場路跑，便向擁有博士學歷的已婚陳姓男同事住處借宿，沒想到卻遭陳男偷拍入浴、如廁照，讓她更氣的是，陳男被抓包後竟辯稱，把她當成家人，一時對人際規範認知不足才會犯錯，陳男被告後一審判賠50萬元，上訴後被花蓮高分院裁定駁回，全案確定。

小萍控訴，她與陳男原本是同事，2019年11月間為了參加在花蓮舉行的路跑活動，就借宿在他位於花蓮的住所，沒想到卻在洗澡時發現對方拿著手機貼窗偷拍，憤而對他提告，但對方在一審審理時，竟聲稱把她視為家人，氣得對他提告求償100萬元。

花蓮地院一審判陳男應賠償50萬元，另判決有期徒刑7個月，緩刑3年，陳男不服提出上訴，認為被抓包後也向小萍道歉，事情曝光後也被公司降職減薪處分，且事發當天已將照片刪除，一群人仍在花蓮快樂用餐，足證雙方相處融洽，猶如親人，也反省自己對於人際規範認知的不足，已深自悔悟，因此希望法官斟酌。

花蓮高分院合議庭認為，陳男在訴訟過程中採取觀望、拖延態度，以致錯失和解的良機，考量到陳男經濟狀況與專業學經歷背景，以及小萍事發後的身心受創程度，最終裁定駁回陳男上訴，全案確定。

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