在AI巨頭Google領軍之下，助攻那斯達克指數突破15000點，再創歷史新高。正巧近期Google旗下自駕車新創企業Waymo也宣布在舊金山啟動自駕叫車服務，成為自鳳凰城後第二個提供自駕服務的城市。自去年10月以來Waymo已經完成破萬趟次的接送，並強調將持續投資自駕晶片和車用晶片。元大投信研究團隊表示，AI應用包含社群、VR、電動車與自駕技術等近年蓬勃發展，布局AI相關企業的「STOXX全球人工智慧指數」表現亮眼，帶動追蹤該指數的元大全球人工智慧ETF基金(證券代碼：00762)8/24淨值來到42.54元，創成立以來新高，建議投資人及早布局，掌握廣大AI藍海市場。

知名行銷網站Influencer Marketing Hub表示全球民眾每天平均花費7個小時上網，並統計每小時各大社群媒體相關點擊數據，發現全球民眾每小時在Youtube上瀏覽3000萬部影片；每小時撰寫300萬則推特；每小時在Instagram上傳超過30萬張照片；每小時執行290萬次Google搜尋；每小時在臉書上送出2100萬個讚。社群龍頭不斷蒐集使用者行為、偏好、使用紀錄等資料，經由AI演算法設計客製化的商品或服務，在提高黏著度的同時也創造高額廣告收入。

為打造沉浸式社群體驗，臉書成立Facebook Reality Labs研發各種AR/VR穿戴裝置，藉由簡單手勢甚至場景感應，滿足使用者遊戲、工作、生活需求。舉例來說，AR智慧眼鏡感應到使用者正在與身邊的人交談中，則自動將來電轉進語音信箱；即將到期的待辦事項自動呈現在智慧屏幕上；在適當時間自動撥放使用者最愛的音樂。國際數據資訊IDC預計AR穿戴裝置每年都有兩位數到三位數的強勁成長。臉書利用AI技術結合VR奠定產業領導地位，並以VR豐富經驗為基礎開發AR，期望取代智慧型手機，成為生活中的必需品。AR/VR巨大的潛在市場也吸引Google和蘋果積極投入資源研發。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示電動車與自駕技術作為AI技術運用的一環，無疑是時下最夯的投資話題。國際能源署(IEA)表示全球去年有超過一千萬輛電動車上路，一般消費者的電動車花費累積達1200億美元，政府也提供140億美元的政策補貼，然而若要達到2050年淨零碳排的目標，電動車的銷量還要再成長10倍！一般大眾認為投資電動車品牌最能吃到這塊大餅，然而消費者對於品牌偏好差異甚大，且傳統車廠進軍電動車領域，勢必也會瓜分電動車品牌市佔率；另一方面電動車作為現階段焦點發展產業，管理層的表現受到市場高度注目，過於激進的言行反而會對品牌價值產生衝擊。建議投資人把目光移向電動車內微小卻擁有龐大商機的關鍵元件，元大全球人工智慧ETF基金(證券代碼：00762) 追蹤指數的成分股，現階段包含NVIDIA、Intel、AMD等電動車與自駕技術周邊概念股，正是把握智慧移動「錢」景的最佳標的。

「元大全球AI」ETF研究團隊進一步指出每輛電動車每天會產生高達4TB的資料量(約略可以儲存40萬張jpeg圖片檔)，以去年1000萬輛電動車估算，將會創造龐大的巨量資料。傳統資料倉儲設備已無法應付，即便強制儲存也很難經由資料分析創造數據價值，新型態資料中心商機預計將隨電動車與自駕技術大幅成長。自駕技術仰賴更多的鏡頭取得畫面，由具備高效運算能力的AI晶片分析後，產生訊號提供給電動車中央電腦，進而做出自駕決策。AI晶片不僅能感測周遭路況並分析最佳路徑，複雜的車內娛樂影音設備也應付自如。AI晶片作為電動車與自駕技術的靈魂，是投資智慧移動最不能缺少的一塊。

元大全球人工智慧ETF基金(證券代碼：00762)涵蓋不斷優化演算法的社群巨頭、精通海量資料儲存的大數據公司、能夠打造超高運算力的AI晶片大廠，協助投資人參與社群、VR、電動車等最火熱的投資話題，掌握全球AI未來強勁成長動能！