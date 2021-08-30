港媒報導，中共解放軍在最近一次對台軍事演習中，徵用了一艘大型民用船隻運送部隊、武器及車輛等裝備，顯示在未來可能的入侵台灣的軍事行動中，將會利用民船進行跨越台灣海峽的兩棲作戰。

美國之音引述《南華早報》報導稱，中共黨媒央視顯示，解放軍最近一次對台作戰登陸演習，涉及到駐紮在福建廈門的73集團軍的一個兩棲作戰旅，而這次演習的運輸任務由渤海輪渡集團的1萬6千噸的「渤海珍珠號」客滾船完成，裝載各類軍用車輛，包括自行火炮、兩棲裝甲車和軍車等。

報導稱，73集團軍的一位軍官說，這是他們第一次使用排水量超過萬噸的民船，而過去則主要是以更小的只有幾千噸的民船來承擔裝載裝備任務。

《富比世》雜誌在一篇報導中分析表示，解放軍要進攻和佔領台灣可能需要多達兩百萬大軍跨海登陸，而這遠遠超出解放軍11艘新型兩棲登陸艦的運載能力。因此，北京肯定需要徵用數以千計的民船協助海軍作戰。

為達此目的，2017年實施的《國防交通法》規定，中國所有的交通基礎設施，包括船隻必須服從軍事徵用。而一些關鍵的滾裝船也在進行改裝，採用特別加固的坡道，使它們更適用於運載重型軍事裝備。

分析還表示，全球最大的遠洋運輸集團公司之一的中國遠洋海運集團公司（中遠，COSCO）的大約1000艘大型船隻可能構成主要骨幹。而一些船隻也在進行改裝。至少一艘重型起吊船已經加裝一個移動直升機降落平台。

《南華早報》的報導還引述台灣海軍官校的一位前講師表示，如果入侵台灣，解放軍在登陸後將需要迅速控制台灣所有的大城市。所以，民用貨船可能為解放軍運輸軍事裝備和部隊，而台灣也在為這種情況進行備戰。這位講師還說，這就是為什麼防衛台北的淡水河已經成為年度漢光演習的固定科目。