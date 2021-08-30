蔡政府怕人民記得1218？他秀與羅智強合照大喊4字

國民黨台北市議員羅智強，為宣傳12月18日的反萊豬公投，發動「公投變形金剛」宣傳車環島，遭民進黨指控是「防疫破口」，羅27日向警察局檢舉總統蔡英文座車人數達4人，雙方砲火不斷。羅辦主任楊植斗表示，公投改期政府理應大力宣傳，然低調的態度儼然希望大家忘了這天，他強調「仁者無敵」四字，稱會在公投這天會以公的力量，擊敗民進黨的倒行逆施。

楊植斗29日在臉書發文，刊出他與羅智強的合照表示，他們近期常相約去爬山，領悟「仁者樂山」這句話，但有些事是有底限的，越界了，就連仁者都原諒不了。

楊植斗指出，他們從去年開始，就在馬路上街講反萊豬公投，原訂的8月28號公投日他們已講了好久，原本早就能揭曉全民的意志，並有機會將萊豬擋在國門之外，無奈疫情，這場公投被迫延期至12月18日，等於他們要重新宣傳。

對此，楊植斗認為，公投是人民的大日子，公投改期理應由政府大力宣傳、投放廣告，提醒大家記得去投票。然民進黨顯然是希望大家忘了這天，投票率愈低愈好，不單沒有宣傳，甚至還抹黑羅智強是「防疫破口」。楊強調「仁者無敵」，他們會用行動讓人民記得12月18日進投票所投票，用公民的力量，擊敗民進黨的倒行逆施。