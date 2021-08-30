全台瘋打新冠疫苗，唯獨18、19歲族群成了疫苗孤兒，這個年齡層大約是目前的大學一、二年級生。一名網友PO文表示，他工作的牙科診所7月初來了一位女大生，說要應徵助理，結果打完2劑莫德納就離職了，讓他不得不聯想「根本是來打疫苗的吧」。

原PO在匿名論壇Dcard表示，該名女大生7月初來牙科應徵助理，不論學習或上班都相當認真，由於牙科助理也算第一類醫護，所以她順利的打完兩劑莫德納。不料疫苗接種後沒多久，女大生提出離職，時間點實在引人聯想，覺得她「只是為了打疫苗」。

網友認為，這名女大生非常聰明且超前部署，基本上牙科助理沒什麼門檻，卻又算在一類醫護，自然成了有心想打疫苗的人一個取巧的管道，「這種行為給人觀感差，但鑽漏洞也不違反規定，沒辦法說什麼」。

原PO補充，診所決定牙助必須工作滿3個月才能造冊施打疫苗，避免有人為了疫苗來應徵。