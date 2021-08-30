颶風艾達（Ida）周日登陸紐奧良，此前這個極具危險性的四級風暴在穿越墨西灣時，已經使美國的石油生產陷入大規模中斷。

監管機構周日表示，墨西哥灣超過95%的石油生產設施已經關閉，這表示這場強烈風暴將對美國的能源供應造成重大衝擊。

美東當地時間周日晚間汽油期貨價格勁揚了2.75%，為每加侖2.33美元。

外媒報導，紐奧良地區六家煉油廠，包括PBF Energy、菲利普斯（Phillips Petroleum Company）、荷蘭皇家殼牌（Shell）、馬拉松石油公司（Marathon Petroleum Corporation）和瓦萊羅能源公司（Valero）兩座煉油廠，目前都已經關閉。

投資人看好原油供應中斷將帶動油價上漲，上周五PBF Energy股價大漲11.55%，殼牌漲1.5%，馬拉松漲3.32%，瓦萊羅漲2.52%。

分析師表示，颶風艾達登陸的地方對石油產業而言是「最糟的地點之一」，可能影響將燃油從墨西哥灣沿岸輸送到東岸市場的主要管道。關閉的這六家煉油廠每日煉油產能約為170萬桶，佔全美總產量9%。

該地區的其他三家煉油廠艾克森美孚（ Exxon）、普萊西德（Placid Refining）和克羅茨斯普林斯（Kratz Springs）位於路易斯安那州首府巴頓魯治（Baton Rouge）地區，似乎也都已經降載，這三家煉油廠的日產量約為70萬桶，約占美國每日用油量的3.5%。

颶風遠離之後，這些石油公司必須派員回到現場評估設施的損壞情況並進行修復才能恢復運作，但這些行動都需要時間。

這個美國主要能源樞杻的原油供應估將大幅減少，可能進一步推升油價。在颶風來襲之前，上周五美國西德州中級原油（WTI）上漲1.32美元或2.0%，收在每桶68.74美元，創下8月12日以來新高，周線飆升逾10%，創下一年多以來最大單周漲幅。

上周五倫敦布蘭特期油上漲1.63美元或2.3%，報每桶72.70美元，創下8月2日以來新高，周線漲逾11%，亦創下2020年6月以來單周最大漲幅。

周一稍早前布蘭特期油上漲84美分或1.2%，為每桶73.54美元。美國期油稍早前漲53美分或0.8%，為每桶69.27美元。

美國能源情報署（EIA）的數據，在2005年卡崔娜（Katrina）颶風侵襲後的一周內，美國普通汽油每加侖平均價格飆升46美分或18%，站上每加侖3.07美元，創下1991年波斯灣戰爭以來單周最大漲幅。天然氣更是過了兩個月才回復到卡崔娜來襲之前的價位。