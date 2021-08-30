新穎生醫(6810)是以具全球專利保護的生物標記技術為主軸進行創新型的檢驗試劑開發及檢測服務，專注於疾病早期檢測與預防的產品開發，屬於精準預防醫療公司，8月30日登錄興櫃買賣，今日開盤參考價為40.8元，晨盤最高衝至54元，隨後壓力出現，大跌逾2成，最低曾探至30元。

體外診斷（In Vitro Diagnostics, IVD）產品已成為精準健康照護產業中不可或缺的工具，用於診斷、疾病監控及預測治療評估。預估全球體外診斷市場2020~2027年間將以年增長率4.6％幅度持續成長，從2020年的718億美元增長到2027年983億美元。慢性腎病變（CKD）為全球重要公共衛生問題，全球超過十億人口罹患慢性腎病變。根據Future Market Insights市場報告，全球腎病生物標記市場的複合年增長率預計達7.0％，係因各種腎臟疾病發生率攀升所致。

新穎生醫為全球創新腎病生物標記檢測的領導廠商，獲證的腎病相關專利達75件，並已將專利生物標記開發成糖尿病腎病變檢測產品，除歐盟、馬來西亞已完成取證外，新加坡即將取得上市許可證；台灣TFDA已於7月送件。新穎生醫以創新技術切入具全球市場潛力的臨床需求缺口，商業模式將是通路銷售與授權並行。在歐洲持續佈局多國經銷網，預計陸續簽定代理契約，日本則是與行銷網路遍及1,900家醫學中心與診所的通路商合作正式進軍日本慢性病市場。馬來西亞和墨西哥等地區之獨家代理權亦將陸續完成簽約。

除了尋找適合的代理商，該公司目前正同時與幾家國際大型藥廠洽談策略合作中，隨著該公司與代理商的合作及市場的逐步拓展，未來營運成長值得期待。