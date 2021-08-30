原相(3227)耕耘多年的車用市場傳出捷報，有消息指出，原相的光學手指導航產品拿下韓國現代集團的GENESIS最新款電動車大單，這對原相營運來說無疑是一大振奮，原相今開高走高，大漲約4.5%，收復五日線、朝向月線靠攏，由於電動車愈趨普及，預計到2030年車用半導體約占整車成本將拉升到50%，也因此，車用市場成為IC設計廠另一片新藍海。

最新有消息指出，原相拿下韓國現代集團的GENESIS最新款電動車大單，打進的產品就是光學手指導航產品，由於原相耕耘車用已經多年，但始終未對營運出現明顯貢獻，如今，傳出捷報顯示原相耕耘多年的車用領域終於看見成果。

車用市場為眾多IC設計積極亟欲跨入的領域，無非是其具有高毛利率以及產品週期長的優勢，但往往車用的認證、進入門檻也很高，尤其是想直接和一線車廠對接的前裝市場，更是不容易，惟只要一旦成功進入，則對長線營運往往會有穩定且明顯的貢獻，不僅是原相，包括譜瑞-KY(4966)、義隆(2458)、新唐(4919)、瑞昱(2379)、凌陽(2401)等IC設計廠也均跨足車用市場。

根據EETimes資料，車用半導體如晶片、感測器等約占整車成本約35％左右，隨著電動車愈趨普及，預計到2030年將拉升到50%，故車用晶片未來將取代引擎成為掌握汽車產業的關鍵命脈。

原相先前股價歷經一波強勢修正，主要是因為大陸電商被美電商平台封閉，加上微控制器(MCU)缺貨等因素，預計第三季將影響滑鼠、心率等感測器出貨動能，故預期第三季營運將可能相較第二季衰退，且因為營收減少，故營業淨利率會落在22~24%。